Prasówka 3.12 Ostrów Wielkopolski- wydarzenia czwartku

Adam Kołodziej, strażak z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim wraz ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi wystartował w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów i to z nie byle jakim efektem.

W najbliższą sobotę 4 grudnia w Ostrowie Wielkopolskim zostanie otwarte Lodowisko Miejskie. Na najmłodszych czekają już pingwinki, łyżwy i gładka tafla lodu. Zobacz jak wygląda obiekt i ile wynoszą ceny wejściówek.

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, z tej okazji instytucje publiczne w Ostrowie Wielkopolskim organizują różne świąteczne konkursy dla najmłodszych. Komenda Policji zaprasza do wykonania świątecznej karteczki, a Biblioteka Publiczna zachęca do stworzenia ozdoby choinkowej. Do wygrania nagrody rzeczowe.