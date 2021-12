Prasówka 9.12 Ostrów Wielkopolski- wydarzenia środy

Jakub Żulczyk autor bestselleru „Ślepnąc od świateł” i współautor scenariusza do popularnego serialu „Belfer” odwiedzi Ostrów Wielkopolski. Na spotkanie autorskie z pisarzem zaprasza Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W środę, 8 grudnia, o godzinie 13:00 na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie, rozpoczął się pogrzeb tragicznie zmarłego strongmana Artura "Walusia" Walczaka. Mężczyzna, po wielotygodniowej walce we wrocławskiej klinice, zmarł 26 listopada. W trakcie gali PunchDown5 gnieźnieński strongman doznał wylewu krwi do mózgu i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ostrowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przed sądem w Kaliszu ruszył proces w sprawie wybuchu gazu ziemnego w Jankowie Przygodzkim. Do tragedii doszło 8 lat temu. Na ławie oskarżonych zasiadł inżynier nadzorujący budowę. Sprawa liczy kilkadziesiąt tomów.

Nie żyje Antoni Gucwiński, były dyrektor wrocławskiego zoo, gospodarz kultowego programu TV "Z kamerą wśród zwierząt". Miał 89 lat.

Kolejna osoba zmarła. Oto najnowsze wyniki raportu zakażeń dla powiatu ostrowskiego. Jak wiele osób jest obecnie zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2? Ilu mieszkańców przebywa na kwarantannie? Sprawdź dane Ministerstwa Zdrowia.

Policjanci z Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu ustalają okoliczności dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło 24 listopada br. na terenie Kalisza. Jedno z nich to potrącenie pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych, drugie to uszkodzenie zaparkowanego auta. Świadkowie tych zdarzeń proszeni są o kontakt z policją.