Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego uhonorowana Złotym Kluczem za dbałość o zrównoważony rozwój miasta

Tegoroczną nagrodę tygodnika WPROST „Złoty Klucz”, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego odebrała podczas uroczystej gali zorganizowanej w ramach VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Na ręce Beaty Klimek złożył ją redaktor naczelny pisma Robert Feluś.

- Ostrów Wielkopolski - to brzmi dumnie! Jestem na Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach, a do mojego cudownego miasta wrócę ze Złotym Kluczem, prestiżową nagrodą tygodnika Wprost. Odebrałam go, wczoraj wieczorem, z rąk redaktora naczelnego Roberta Felusia. To dla mnie ogromna radość i jeszcze większa satysfakcja i bardzo chciałam się nią z Wami podzielić. Drodzy Ostrowianie, tę wyjątkową nagrodę dedykuję Wam. To Wy, Wasze dobre słowa i gesty pełne wsparcia dają mi mnóstwo energii, by dbać o nasze miasto i działać tak, by było ono jeszcze lepsze. Dziękuję! To Wy jesteście moją siłą! - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.