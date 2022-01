Przegląd prasy 1.01.2022 Ostrów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

Co roku wiele środowisk, miłośników oraz właścicieli zwierząt apeluje o to, aby wstrzymać się w nos sylwestrową, od wysyłania w niebo sztucznych ogni i fajerwerków. Huk i hałas który niosą za sobą, ma negatywny wpływ na zwierzęta. Jak pomóc przetrwać sylwestrowy stres naszemu „przyjacielowi”?

Końcówka 2021r. w wielu samorządach, również ostrowskich, to czas m. in. gmerania przy wysokościach diet radnych oraz pensjach włodarzy i starostów. Furtkę do takich kroków otwarły przepisy, które weszły w życie z początkiem listopada br., a które w znaczny sposób podniosły maksymalny pułap diet, które mogą otrzymywać radni a także wynagrodzeń przysługujących włodarzom.