Przegląd prasy 11.03.2022 Ostrów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

Kilkaset kobiet w różnym wieku, a także mężczyzn, zasiadło na widowni hali widowiskowo-sportowej w Raszkowie, by wspólnie wysłuchać koncertu z okazji święta 8 marca, obchodzonego przez piękniejszą część naszego społeczeństwa. Ten zaś rozbrzmiewał przebojami Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Adama Wasieli, w towarzystwie Ludmiły Mateckiej, Artura Grudzińskiego i Eugeniusza Posadzy. Drugą część imprezy wypełniło widowisko obrzędowe „Wywożenie młodożeńców” w wykonaniu KGW Moszczanka z udziałem Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”.

Czworonożni „uchodźcy” z Ukrainy to trzy suczki, które do schroniska w Wysocku Wielkim przywiozły dwie dziewczyny o ogromnym sercu – Maja Tomaszewska i Klaudia Stachowicz.

Prasówka 11.03 Ostrów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Chociaż sam samochód nie wydaje praktycznie żadnego dźwięku – jest elektryczny – to jego przyjazd do remizy w Strzyżewie Smykowym pod Gnieznem był głośny. Miłośnicy pojazdów bojowych z całego powiatu zjechali się, by zobaczyć wyjątkowy samochód i posłuchać prezentacji pracownika