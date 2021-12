Przegląd prasy 17.12.2021 Ostrów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

Michałków to najmłodsze i jedno z najmniejszych sołectw w gminie Ostrów Wielkopolski. Kilka dni temu, lokalnej społeczności, oficjalnie przekazano do użytku nowo wybudowaną salę wiejską. Miejscowy proboszcz ją poświęcił, przecięto wstęgę a zaproszeni goście obdarowali gospodarzy obiektu „suwenirami”.

Okres świąteczny to jeden z najbardziej zajętych miesięcy w roku. Także dla fryzjerów jest to czas napiętego grafiku. Specjalnie dla Was sprawdziliśmy, który zakład fryzjerski jest najpopularniejszy w Ostrowie Wielkopolskim. Z naszych informacji wynika też, że jeśli spóźniłaś się z rezerwacją wizyty, masz jeszcze szansę, aby dostać się do stylisty. Z powodu kwarantanny i choroby sporo klientek odwołuje wizyty. [zestawienie według opinii Google]