Przegląd prasy 19.02.2022 Ostrów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

Prasówka Ostrów Wielkopolski 19.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do dźwięków jednego z najradośniejszych przebojów wszech czasów – „Girls Just Want To Have Fun” Cyndi Lauper z lat 80. – supermodelka Jill Kortleve zapowiada pełną barw, energii i optymizmu kolekcję Jenny Fairy na sezon wiosna-lato 2022.