Przegląd prasy 24.12.2021 Ostrów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

Szef SP nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, senator z ramienia PiS, wojewoda wielkopolski – to „stołki”, które przyszło mu piastować wcale w nie tak odległej przeszłości. Dziś można by rzec, że jego życie zawodowe zatoczyło koło, bo znów pracuje dla młodzieży. O kim mowa? O Łukaszu Mikołajczyku z Ostrowa Wlkp., który obecnie sprawuje funkcję dyrektora administracyjnego Akademii Kaliskiej. W tej świątecznej atmosferze podpytaliśmy go, co chciałby znaleźć pod choinką, czym lubi się zajadać przy wigilijnym stole oraz czego nie życzyłby największemu wrogowi nawet w święta? Co nam odpowiedział? Dowiecie się poniżej.