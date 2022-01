Przegląd prasy Ostrów Wielkopolski (19.01) - najważniejsze informacje z wtorku

Prasówka Ostrów Wielkopolski 19.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kiedy za „sztukę” zabierają się najmłodsi mieszkańcy, to ręce same składają się do braw. Nie inaczej było podczas jasełek w Gminnym Żłobku w Gorzycach Wielkich. Dzieciaki świetnie przygotowane przez wychowawczynie i opiekunki, dały podczas wystawionej opowieści betlejemskiej, popis aktorski i taneczny. Wszystko dopełnione pięknymi strojami oraz ciekawym scenariuszem sprawiło, że zaproszeni gości m. in. wójt gminy Ostrów Wlkp. Piotr Kuroszczyk oraz sekretarz Dariusz Praczyk, nie kryli wzruszenia i podziwu.