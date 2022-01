Przegląd prasy Ostrów Wielkopolski (27.01) - najważniejsze informacje ze środy

Ostrowscy policjanci na ulicach miasta zatrzymali do kontroli mercedesa. Z auta wybiegło dwóch mężczyzn, którzy zaczęli uciekać przed mundurowymi. Ci ruszyli za nimi w pościg. Po zatrzymaniu uciekinierów, jeden z nich koniec końców trafił do aresztu.

Będzie to już 7. edycja funkcjonowania systemu, skierowanego do najstarszych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Ten daje gwarancję wezwania pomocy na czas a także zwiększa poczucie bezpieczeństwa u seniorów oraz wsparcie emocjonalne.

Planujesz romantyczną kolację dla dwojga i nie wiesz, co przygotować? Zbliżają się walentynki, a ty chcesz zachwycić jedzeniem ukochaną osobę, organizując spotkanie w domowym zaciszu? Bukiet kwiatów, świece, dobre wino, do tego doskonała kaczka lub polędwica, a na deser ciastko z płynną czekoladą. Podpowiadamy, co przygotować na romantyczną kolację dla zakochanych. Sprawdź przepisy.