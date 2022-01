Przegląd prasy Ostrów Wielkopolski (31.01) - najważniejsze informacje z niedzieli

Ostrowskie Centrum Kultury, 6 lutego br., będzie gościć na swych deskach bohaterów spektaklu komediowego „Przygoda z ogrodnikiem”. To uwielbiana przez widzów komedia w zupełnie nowej odsłonie, gdzie główne role zagrają - Anna Mucha i Michał Sitarski. Z tej okazji mamy dla Was do wygrania podwójną wejściówkę na przedstawienie. Jak ją zgarnąć?