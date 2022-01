Przegląd tygodnia od 26.12 w Ostrowie Wielkopolskim

Przegląd tygodnia: Ostrów Wielkopolski, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sylwestrowa Moc Przebojów z Telewizją Polsat to było widowisko na najwyższym poziomie. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy, wykonując swoje największe hity. Artyści zadbali, aby zarówno widzowie, jak i uczestnicy sylwestrowej zabawy świetnie się bawili.

W lesie w Gołuchowie, podobnie jak przed rokiem, odbył się Bieg "Sylwester na Golasa". Uczestnicy narzekali, że ciepło, że błoto, a żeby poczuć zimę, po biegu weszli do lodowatej wody.

Końcówka 2021r. w wielu samorządach, również ostrowskich, to czas m. in. gmerania przy wysokościach diet radnych oraz pensjach włodarzy i starostów. Furtkę do takich kroków otwarły przepisy, które weszły w życie z początkiem listopada br., a które w znaczny sposób podniosły maksymalny pułap diet, które mogą otrzymywać radni a także wynagrodzeń przysługujących włodarzom.