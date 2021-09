Przegląd tygodnia w Ostrowie Wielkopolskim, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ostrowa Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkie Otwarcie Areny Ostrów – Niesamowite występy - Dzień I”?

Przegląd tygodnia Ostrów Wielkopolski od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie Otwarcie Areny Ostrów – Niesamowite występy - Dzień I Wczoraj o 18:00 odbył się Dzień I Wielkiego Otwarcia Areny Ostrów. Halę wypełniły tłumy przedstawicieli miasta, Sejmiku Wojewódzkiego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli służb, mediów oraz mieszkańcy Ostrowa Wlkp. Arena Ostrów ugościła wszystkich niesamowitymi pokazami tanecznymi, muzycznymi, laserowymi i pirotechnicznymi. Wrażania nie przyćmił nawet końcowy incydent – podczas pokazu laserowego dym uruchomił czujniki alarmu przeciwpożarowego. 📢 Będą karmić na ostrowskim Rynku - Rusza akcja „Talerz Zupy Dla Każdego” „Talerz Zupy Dla Każdego” to inicjatywa podjęta w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. W środę 15 września odbędzie się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań na Rynku Miejskim w Ostrowie Wlkp.

📢 Regaty o Pieczoną Gęś – UKŻ Trawers z Ostrowa Wlkp. wielokrotnie zajął podium! UKŻ Trawers z Ostrowa Wlkp. zajął podium w czterech z pięciu kategorii w Regatach o Pieczoną Gęś, które odbywały się w sobotę 4 września w Kobylej Górze. To już kolejny lokalny sukces podopiecznych Klubu Trawers.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Ostrów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ostrowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przedszkolaki z dwóch ostrowskich placówek edukacyjnych odwiedziły Strażaków W środę i czwartek OSP w Ostrowie Wielkopolskim gościła u siebie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 8 im. Krasnala Hałabały oraz Przedszkola Publicznego nr 3 im. Jasia i Małgosi z Ostrowa Wielkopolskiego. Strażacy zapoznali dzieci ze sprzętem gaśniczym i specyfiką pracy pożarników.

📢 Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajobrazowe poszukuje modliszek! Wczoraj rano Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajobrazowe udostępniło na swoim FB apel dla osób śledzących ich poczynania. Prośba dotyczy nadsyłania zdjęć modliszek z terenów Wielkopolski. Stowarzyszenie dokumentuje kolonizowanie między innymi województwa wielkopolskiego przez tego ciekawego owada. 📢 W niedzielę 12 września odbędzie się Festiwal Baniek Mydlanych! 12 września przy obiekcie Piaski-Szczygliczka dzieci i rodzice przeniosą się w inny wymiar wraz z organizatorami Festiwalu Baniek Mydlanych. Na rodziny czekają różne atrakcje dużo darmowego płynu, konkursy, dmuchańce, kolorowe jedzenie i wiele więcej. 📢 W drugiej połowie września odbędzie się V Rodzinny Rajd Rowerowy po Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Już niebawem 18 września odbędzie się V Rodzinny Rajd Rowerowy. Długość trasy to 48 km przejazdu przez tereny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Rajd odbywa się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

📢 Nowe skutki uboczne preparatów na Covid-19 AstraZeneca i Johnson & Johnson – EMA aktualizuje listę! Obok znanych już skutków ubocznych szczepionek na Covid-19 firm AstraZeneca i Johnson & Johnson pojawiły się nowe. Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała listę niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po podaniu tych preparatów. 📢 Konkatedra w Ostrowie Wielkopolskim organizuje Pieszą Pielgrzymkę do Kotłowa Jeśli chcesz pokonać pieszą trasę z Ostrowa Wielkopolskiego do Kotłowa wraz z Grupą Zielona zapisz się w biurze parafialnym Konkatedry. Wyjście odbędzie się 11 września. 📢 Uwaga! Nadleśnictwo w Antoninie informuje o opryskach. Sprawdź gdzie nie zbierać grzybów Nadleśnictwo w Antoninie informuje o opryskach w lasach. Sprawdź wykaz miejsc, w których możesz czuć się bezpiecznie, a których lepiej unikać. Akcja ma celu wytępienie boreczników sosnowych, które masowo pojawiły się na terenie pobliskich lasów. Obowiązuje także zakaz zbierania i spożywania grzybów z terenów poddanych zabiegom ratowniczym!

📢 - Zaraz umrę pod amboną - Grupa SiR uratowała 80-letniego grzybiarza Wczoraj późnym południem Grupa SiR została zaalarmowana przez Komendę Policji w Kaliszu o zaginięciu 80-letniego mężczyzny. Dzięki zorganizowanej akcji służb starszy mężczyzna został w porę odnaleziony. 📢 III edycja Ostrowskiego Pikniku Zdrowia. Cały weekend diagnostyki i profilaktyki Drugi wrześniowy weekend zapowiada się niezwykle interesująco, do wyboru mamy mnóstwo wydarzeń odbywających się w tym samym czasie. III edycja Ostrowskiego Pikniku Zdrowia zaprasza nas do wzięcia udziału w diagnostyce i profilaktyce. W ramach eventu na uczestników czekać będzie całe spektrum specjalistów i sprzętu diagnostycznego. 📢 Ostrowska Policja czuwa nad bezpieczeństwem dzieci Za nami pierwszy tydzień szkoły. Od września lokalni dzielnicowi czuwają nad bezpieczeństwem dzieci w pobliżu placówek edukacyjnych. Przeprowadzają rozmowy z dziećmi i rodzicami, a funkcjonariusze drogówki kontrolują autokary szkolne, sprawdzają trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdu.

📢 POWIDZ: Niewyobrażalna tragedia: nie żyje 35-letnia matka. Osierociła troje dzieci, w tym jedno chore na zespół Retta. Potrzebna pomoc Dziś każdy w Powidzu i jego regionie, każdy kto choć trochę otarł się o tę historią, zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe i czy to stało się naprawdę. Setki serc rozpadło się na kawałki i setki umysłów nie potrafi zrozumieć. Nie żyje 35-letnia matka trójki dzieci. Kasia Kapczyńska odeszła nagle i niespodziewanie. 📢 Po ponad 2 latach chylą się ku końcowi prace modernizacyjne Pałacu w Lewkowie [FOTO] Pałac w Lewkowie to budynek pochodzący XVIII wieku należący kiedyś do rodziny Lipskich. Jest to kompleks pałacowo-parkowy, w którym obecnie znajduje się Muzeum. Pomysł i projekt na modernizację kompleksu pojawił się już w roku 2014. Jednak dopiero w 2018 roku ruszyły konkretne prace, dziś wiemy, że niewiele pozostało do ich zakończenia. Zdjęcia ogromu pracy wykonanej na terenie pałacu robią ogromne wrażenie.

📢 Dzień Dyni w Jankowie Zaleśnym 11 września – jedyna taka uprawa w Wielkopolsce [FOTO] Jeśli jesteś ciekawy jak zbiera się dynię, jak oczyszcza się i suszy pestki to 11 września udaj się do Jankowa Zaleśnego gdzie odbędzie się Dzień Dyni. W programie przewidziane spotkanie z jednym z największych potentatów rynku dyni w kraju, pokazy agrotechniczne, degustacja potraw. 📢 Mobilny Punkt Spisowy znajdziecie dziś na Osiedlu „Wschód” Do końca września trzeba udzielić informacji dla GUS w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dziś na Osiedlu „Wschód” pojawi się Mobilny Punk Spisowy. 📢 Nieziemskie miejsca, w których istnienie ciężko uwierzyć. Gdzie są? Wyglądają niczym z innej planety Są takie miejsca na Ziemi, które wyglądają niczym z innej planety. Różowe jeziora, jaskinie lodowe czy strumienie lawy spływające wprost do oceanu - wszystko to scenerie, które można zobaczyć na własne oczy. Gdzie się znajdują? Niekiedy w najbardziej odległych zakątkach świata, czasem zaś na wyciągnięcie ręki. Przejdź do galerii, aby zobaczyć najbardziej niezwykłe miejsca na naszej planecie. To prawdziwe cuda natury!

📢 Otwarcie Areny Ostrów już w najbliższy weekend! Arena Ostrów odlicza minuty do wielkiego otwarcia. Jeśli jeszcze nie wiecie to przypominamy, że w najbliższy piątek ruszają trzydniowe celebracje związane z otwarciem obiektu. Na każdy dzień miasto zaplanowało inne atrakcje. Sprawdź co znajduje się w ofercie wielkiego otwarcia. 📢 Krzysztof Zalewski zagra w Ostrowie Wielkopolskim już za miesiąc! Rusza sprzedaż biletów na koncert zwycięscy drugiej edycji popularnego programu „Idol” Krzysztofa Zalewskiego. Po 19 latach od udziału w telewizyjnym show Zalef może pochwalić się sporym dorobkiem muzycznym. Już za 4 tygodnie zagra w Arenie Ostrów, spiesz się aby kupić bilet.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Polska dołącza do gry! Wodorowa rewolucja w Polsce.