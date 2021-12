Są wyjątkowym tandemem z Ostrowa Wlkp. nie tylko w codziennym życiu, ale także na trasie psich zaprzęgów, co udowodnili na zamku Kliczków

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów odbyły się pod koniec listopada br. na zamku Kliczków koło Bolesławca. Na starcie stanęło ponad 200 zawodników m. in. z Polski, Czech, Słowacji i Litwy. Zawodnicy rywalizowali w różnych klasach.

Adam Kołodziej startował w klasie DS1, czyli hulajnoga z jednym psem oraz DCM, czyli tzw. canicross (bieg z psem).

- Jeśli chodzi o hulajnogę nie jest to taka zwykła hulajnoga na małych kółka tylko specjalny sprzęt stworzony do wyścigów przypominający rower górski bez pedałów. Trasa miała długość 5,6km, typowo crossowa, poprowadzona po duktach leśnych. Była dość szybka ale trudna z długim podjazdem zaraz po starcie, odcinkami w błocie, śliskimi liśćmi na zakrętach i zjazdem po korzeniach do mety – wskazuje Adam Kołodziej.