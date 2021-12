Ścieżki rowerowe do 35 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Ostrowa Wielkopolskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2

Dystans: 44,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 3 135 m

Suma zjazdów: 3 138 m

Trasę dla rowerzystów z Ostrowa Wielkopolskiego poleca Wielogorski

Ze Żmigrodu żółtym szlakiem rowerowym (Szlak Doliny Baryczy) do Rudy Sułowskiej, następnie czerwonym i zielonym (R-9) do Jazu Niezgoda. Ostatnia prosta to asfalt z Książecej Wsi do Żmigrodu.

