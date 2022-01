Ścieżki spacerowe do 67 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki spacerowe z Ostrowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Ostrowa Wielkopolskiego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim ma być 1°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: XXVII ZIMOWY PÓŁMARATON PIESZY 25KM

Stopień trudności: 1

Dystans: 26,44 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 1 601 m

Suma zejść: 1 577 m

Jedrula77 poleca trasę mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego

Sielpię od Końskich dzieli zaledwie 10 kilometrów. Ale organizatorzy XVII Zimowego Półmaratonu Pieszego dystans ten zwiększyli do 25 kilometrów. Zbigniew Gontek, kierownik biura, wyznaczył trasę, na którą w sobotni poranek wyruszyło 140 piechurów