Ścieżki spacerowe do 67 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Ostrowa Wielkopolskiego, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 25 grudnia w Ostrowie Wielkopolskim ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 grudnia w Ostrowie Wielkopolskim ma być -5°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 50,17 km

Czas trwania spaceru: 16 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 164 m

Spacerowiczom z Ostrowa Wielkopolskiego trasę poleca Haramac

2 edycja towarzyskiego ultramaratonu do Gorących Źródeł w Uniejowie.

START: 8:00 18 lutego sobota - rynek w Aleksandrowie Łódzkim

META: o 14:00 w Termach Uniejów