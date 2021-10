Światowy Dzień Zwierząt – adoptuj zwierzaka z Ostrowskiego Schroniska

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji. Co roku 4 października rozpoczyna Tydzień Zwierząt - World Animal Week - trwający do 10 października. Data nie jest przypadkowa bowiem 4 października to również, dzień św. Franciszka z Asyżu, który jest patronem zwierząt i ekologów. Obchody Światowego Dnia Zwierząt, mają zwrócić uwagę na problemy zwierząt bezdomnych, zwierząt katowanych, przypomnieć społeczeństwu o empatii, a kochającym właścicielom o tym by właśnie dziś rozpieścili swoich zwierzęcych przyjaciół.