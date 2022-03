Świeć się z Energą. Ostrów Wielkopolski odebrał nagrody za zajęcie drugiego miejsca w Polsce! ZDJĘCIA

Świeć się z Energą. Ostrów Wielkopolski odebrał nagrody za zajęcie drugiego miejsca w Polsce!

W 13. już Plebiscycie „Świeć się z Energą” udział wzięło 266 miejscowości z całej Polski, na które oddano ponad 1,5 mln głosów. W rundzie finałowej rywalizowało 16 miejscowości, po jednej z każdego województwa. W Wielkopolsce bezkonkurencyjny był Ostrów Wielkopolski, który w finale do końca toczył walkę z Trzebiatowem, ostatecznie zajmując drugie miejsce w kraju.

Dzięki blisko 112 tysiącom głosów Ostrów stanął na podium konkursu i zdobył energooszczędny sprzęt AGD i wirusobójczą lampę UV-C, o łącznej wartości 10 tys. zł. Sprzęt trafi bezpośrednio do czerech rodzin znajdujących się pod opieką MOPS-u.

Ten dzień to powód do radości, do zadowolenia i uśmiechu na naszych twarzach. Projekt Świeć się z Energą powoduje, że w naszych oczach rozbłyskują światełka szczęścia i nadziei. Zaangażowani byli nie tylko obywatele Ostrowa, ale wszyscy, którym Ostrów jest bliski. Walczyliśmy o pierwsze miejsce, walka była emocjonująca. Miano stolicy świetlnej regionu i drugie miejsce w kraju dają powody do do radości i satysfakcji. Tym bardziej że Ostrów zwyciężył po raz trzeci w etapie wojewódzkim. W tym roku w kampanię promocyjną zaangażowała się ogromna grupa ostrowian, która zachęcała do głosowania, a ta orkiestra kierowali znakomicie Artur Kołaciński i druh Dariusz Potasznik - mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, przypominając, że żyjemy w trudnych i smutnych czasach agresji Rosji na Ukrainę.