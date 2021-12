Tomasz Organek zagra w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Organek to jeden z najpopularniejszych muzyków nurtu grunge i rock. Na polskiej scenie muzycznej nie ma nikogo, kogo można byłoby do niego porównać. Jego koncerty i styl przywodzą na myśl występy największych, współczesnych amerykańskich i brytyjskich rockowych zespołów. Ma w sobie coś z Kurta Cobaina, a teksty jego piosenek przypominają wrażliwość Nicka Cava. Czasem mroczne, czasem lekki i porywające. Jego teledyski liczą sobie milionowe odsłony. Szerokiej publiczności kojarzy się z festiwalem Męskie Granie, ale nie jest to jedyne wydarzenie, w którym corocznie bierze udział. Można spotkać go też na Pol’And’Rock Festival (Woodstock Festival), Jarocin Festival, Open’er Festival, Orange Festival, Europejski Stadion Kultury, CJG Festiwal czy Green Festival.