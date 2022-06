Trasy nordic walking do 67 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 25 - 26 czerwca

Trasę do marszu z Ostrowa Wielkopolskiego poleca Maciejkicior87

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 67 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szybki spacer po Wrocławiu

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,15 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 32 m

Suma zejść: 22 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego poleca Tabrzo

Spacer po wrocławskiej starówce i nie tylko po zakończeniu szkolenia firmowego. Stopień trudności ustawiłem na "łatwy" ale uwzględniając dwie ciężkie torby i aparat w ręku wcale tak łatwo nie było ;)

Starówkę Wrocławia pięknie odbudowano i gdyby nie kilka nieszczęśliwie wklejonych neobrył to chyba byłaby jedną z piękniejszych w Polce. Rewaloryzacja Dworca Głównego we Wrocławiu to również wysoki poziom!

