Trasy rowerowe do 35 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

Ścieżki rowerowe z Ostrowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Ostrowa Wielkopolskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Ostrowa Wielkopolskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 137,72 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 647 m

Suma zjazdów: 677 m

Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Ostrowa Wielkopolskiego

Długodystansowa trasa biegnąca Doliną Baryczy. Część dolnośląska zaczyna się w Odolanowie, a kończy w Wyszanowie, przy ujściu Baryczy. Całkowita długość trasy to 143 km. Szlak wytyczony po drogach gruntowych oraz mniej obciążonych ruchem drogach asfaltowych. Bardzo starannie oznakowany. Miejscami wybitny, miejscami wyraźnie słabszy. Ale zdecydowanie wart zrobienia w całości. Najprościej, ze względów logistycznych, podzielić go na dwa lub trzy etapy, korzystając przy tym z komunikacji kolejowej (ze stacji Wrocław Główny wychodzi to bezproblemowo).