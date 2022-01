Tygodniowy przegląd prasy w Ostrowie Wielkopolskim, (23.01-29.01.2022)

Przegląd tygodnia: Ostrów Wielkopolski, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wyprawa do państwa „dwóch kontynentów” zorganizowana została w ramach projektu edukacyjnego „Teach and Learn Outside the Walls through Playing-TLOWP”, który jest częścią realizowanego w szkole programu Erasmus+.

W kilku miejscach rozbrzmiewać będzie jutro w Ostrowie Wielkopolskim – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 30. Finału nie zabraknie m. in. akcji oddawania krwi, licytacji, programów artystycznych, koncertów, pokazu ratownictwa medycznego czy światełka do nieba.

Policjanci z ostrowskiej drogówki zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów. Nie było litości. Słono kosztowała ich podróż pod wpływem alkoholu.