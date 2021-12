Uczniowie dwóch szkół z Ostrowa Wielkopolskiego wspólnie odbyli praktyki budowlane i stolarskiej. Pomagał im starosta

Projekt związany z przeprowadzeniem wspólnych zajęć przez uczniów z ZSBE i młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy ZSS w Ostrowie Wielkopolskim obejmuje cykl zajęć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, w którym uczniowie ZSBE na co dzień odbywają zajęcia praktyczne. Zaś wspólne praktyki uczniów tych dwóch placówek oświatowych odbywają się w ramach zajęć przysposobienia do pracy i orientacji zawodowej.