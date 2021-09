Uwaga młodzi! Służba wojskowa wzywa – Wojewoda Wielkopolski ogłosił nowe regulacje

Nowe obwieszczenie - do kogo skierowane

Od 9 sierpnia 2021 roku do 19 listopada 2021 roku, na obszarze województwa wielkopolskiego, w każdy dzień roboczy odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa. Dotyczy ona przede wszystkim osób urodzonych w roku 2002 roku, ale objęci nią zostaną również mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001. A także kobiety urodzone w latach 1997-2002, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do czynnej służby wojskowej, bądź które uczą się w celu uzyskania tych właśnie kwalifikacji. Ponadto, do stawienia się do Kwalifikacji Wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 rok życia, a które dobrowolnie zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.