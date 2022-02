W 2021r. na droga powiatu ostrowskiego odnotowano 59 wypadków z udziałem młodych kierowców. Jeden z nich poniósł śmierć za kierownicą

W 2021r. policjanci z ostrowskiej drogówki odnotowali 59 wypadków drogowych z udziałem „młodych kierowców”. Dodatkowo w większości z nich, bo aż w 78%, to oni byli sprawcami tych zdarzeń. Niestety za kierownicą w ub. r. zginął również młody człowiek – 22-latek.

- Brak doświadczenia i umiejętności prowadzenia pojazdów w połączeniu z brawurą i dużą skłonnością do podejmowania ryzyka to mieszanka wybuchowa. Do głównych przyczyn zdarzeń powodowanych przez „młodych kierowców” należą np. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, znaczące przekraczanie dozwolonej prędkości, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu czy niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – wskazują ostrowscy policjanci.