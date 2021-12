W 2022r. mieszkańcy Ostrowa Wlkp. zapłacą więcej za bilety komunikacji miejskiej

Jak podkreślają rządzący w Ostrowie Wielkopolskim, ostatnie zmiany odnoszące się do cen biletów komunikacji zbiorowej w mieście miały miejsce w 2013r. i od 1 stycznia tegoż roku do dziś, cały czas obowiązywały te same ceny biletów. Jedynie w 2016r. majstrowano przy stosownej uchwale, wówczas jednak nastąpiła jedynie zmiana odnosząca się do uproszczenia przebiegu poszczególnych stref biletowych. Kilkadziesiąt stref zastąpiono dwoma. Zaś teraz zmiana wysokości opłat za przejazd komunikacją miejską podyktowana ma być m. in. wzrostem kosztów wynagrodzeń, cen paliw oraz energii elektrycznej, które ponosi przewoźnik, a więc miejska spółka MZK.

Bilety droższe o kilka procent

I tak, cena jednorazowego biletu elektronicznego normalnego przy przejazdach wewnątrzstrefowych wzrośnie z 2,70 zł do 3 zł, elektronicznego ulgowego z 1,35 zł do 1,50 zł, papierowego normalnego z 2,80 zł do 3,20 zł a papierowego ulgowego z 1,40 zł do 1,60 zł. Nowe stawki zaczną obowiązywać od marca 2022r.