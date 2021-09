W Gorzycach Wielkich doszło do tragicznego wypadku - nie żyje motocyklista!

Jak poinformowała nas mł. asp. Małgorzata Michaś rzecznik KPP w Ostrowie Wielkopolskim do zdarzenia doszło około godziny 6:40 w Gorzycach Wielkich przy ulicy Szkolnej. Za kierownicą pojazdu siedziała młoda 27-letnia kobieta, która potrąciła 42-letniego motocyklistę. Mężczyzna nie przeżył zdarzenia mimo, że na miejscu obecne były wszystkie służby ratownicze i medyczne gotowe udzielić natychmiastowej pomocy. Z wstępnych ustaleń wynika, że kobieta była trzeźwa, pobrano od niej krew do dalszej analizy. Nie wiadomo jeszcze co było bezpośrednią przyczyną wypadku.

Prokuratura obecna na miejscu zdarzenia, podjęła dalsze kroki w postępowaniu.