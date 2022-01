W Ostrowie Wielkopolskim otwarto Dzienny Dom „Senior+”. Placówka powstała z myślą o potrzebach osób starszych

- To miejsce, gdzie mogą liczyć na wsparcie i specjalistyczną opiekę, ale przede wszystkim mogą się ze sobą spotkać. Największą chorobą XXI wieku seniorów jest niestety samotność. Z racji wieku osobom starszym towarzyszy wiele dolegliwości, jednak samotność jest największym wrogiem i problemem. To miejsce stworzono właśnie po to, by temu przeciwdziałać - zwraca uwagę Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Bogate wyposażenie

Zaś do dyspozycji seniorów jest m. in. jadalnia z funkcją sali spotkań, sala aktywności wyposażona w sprzęt do ćwiczeń, pomieszczenie klubowe z biblioteczką, sprzętem RTV, szatnię, pomieszczenie do terapii indywidualnej, do odpoczynku z miejscami do leżenia, pokój opieki pielęgniarskiej, łazienka i toalety czy pomieszczenie kuchenne umożliwiające podgrzanie posiłków.