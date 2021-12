Weekend Cudów ze Szlachetną Paczką w Ostrowie Wielkopolskim

W całej Polsce trwa Weekend Cudów związany z finałem akcji Szlachetna Paczka. Tysiące potrzebujących rodzin z całego kraju otrzyma wsparcie dzięki darczyńcom i wolontariuszom zaangażowanym w akcję.

Ostrowska ekipa Szlachetnej Paczki to 13 wolontariuszy. Wraz z liderką akcji Martą Szkudlarz-Ryczek od wczoraj spieszą z darami do wszystkich 41 rodzin zakwalifikowanych, jako najbardziej potrzebujące w Ostrowie Wielkopolskim. Większość darów rozwieziono w sobotę 11 grudnia, tego dnia paczki trafiły do 30 rodzin, wolontariusze pracowali do godziny 20:00. Dziś wsparcie otrzymają pozostałe rodziny.