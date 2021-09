Wielkie Otwarcie Areny Ostrów – zespół Kuby Badacha zagrał w asyście Orkiestry Kameralnej l'Autunno

Wielkie Otwarcie Areny Ostrów to drugi dzień wielkich emocji tym razem muzycznych. Sobotni koncert Kuby Badacha i Orkiestry Kameralnej l'Autunno to część cyklu trasy „Kuba Badach – Tribute to Andrzej Zaucha”, która odbywa się dokładnie 30 lat po śmierci Andrzeja Zauchy jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów jazzowo-bluesowych.