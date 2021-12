Władze Ostrowa Wielkopolskiego zarekomendują akcję „Różowa Skrzyneczka”, skierowaną do uczennic szkół podstawowych

Do wprowadzenia różowych skrzynek we wszystkich ostrowskich szkołach podstawowych namawia jedna z miejscowych radnych.

- Ubóstwo menstruacyjne to brak dostępu do środków higieny osobistej potrzebnych w czasie miesiączki. W ostrowskich szkołach blisko połowa dzieci to dziewczynki. Biorąc pod uwagę fakt iż zaczynają one miesiączkować w wieku ok. 12 lat zasadne jest aby w tym czasie, często zaskoczone i skrępowane nastolatki mogły skorzystać ze środków higienicznych znajdujących się w zamontowanych w szkołach skrzyneczkach. Niech będzie to kolejny krok budowania wśród młodych ludzi poczucia bezpieczeństwa i kolejny krok do przełamania tabu wokół tak ważnego tematu – podkreśla Joanna Lisiak, radna Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.