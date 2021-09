Zapadł wyrok w sprawie kierowcy karetki z Ostrowa Wielkopolskiego, który brał udział w śmiertelnym wypadku

2 grudnia 2018 roku na ulicy Staroprzygodzkiej doszło do tragicznego wypadku - kierowca karetki, obecnie 45-letni ratownik medyczny, pędził z nadmierną prędkością do pacjenta potrzebującego pomocy. Znajdując się w strefie ograniczenia prędkości do 50km na godzinę podjął się manewru wyprzedzania bez włączonej sygnalizacji dźwiękowej karetki pogotowia - pozwalającej mu na status pojazdu uprzywilejowanego. W wyniku zderzenia z innym samochodem zginął 70-letni mężczyzna. Uczestnik wypadku został przetransportowany śmigłowcem LPR do kaliskiego Szpitala jednak nie udało się go uratować.

Po wypadku pracownicy ostrowskiego SOR ujawnili, podczas konferencji prasowej, że spotkali się ze społecznym linczem i falą nienawiści ze strony społeczeństwa.