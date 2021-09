- Zaraz umrę pod amboną - Grupa SiR uratowała 80-letniego grzybiarza

Policja w Kaliszu otrzymała zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny 80-letniego grzybiarza. Mężczyzna wyszedł do lasu po pewnym czasie zadzwonił wyczerpany i zdezorientowany mówiąc, że „Zaraz umrze pod amboną w lesie”. Funkcjonariusze kaliskiej Policji zaangażowali do działania Grupę SiR, która we współpracy z Służbą Leśną namierzyła lokalizację, w jakiej znajdował się osłabiony, starszy mężczyzna.

Grupa SiR uratowała zaginionego grzybiarza

Grzybiarza szukały dwie grupy ratowników, funkcjonariuszy i cywili - po 15 osób w każdej, do akcji poszukiwawczej zadysponowano również dwa quady. Zaginiony został odnaleziony przez grupę numer 1. Jego stan wskazywał na wyczerpanie i wyziębienie. Udzielono mu pierwszej pomocy, został podany specjalny, chemiczny pakiet ogrzewający. Grupa SiR uratowanego mężczyznę przekazała na noszach Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Ratownicy ostrzegają wchodzących do lasu i apelują o rozwagę. Służby przypominają, że aby uniknąć takich sytuacji osoby z demencją lub Alzheimerem powinny nosić specjalne opaski z nadajnikiem GPS.