Zdaniem radnego z Ostrowa Wielkopolskiego, rondo w tej części miasta rozwiązałoby kłopot komunikacyjny

- Konieczność zmiany organizacji ruchu wynika z ciągle zwiększającej się liczby samochodów, przemieszczających się pomiędzy ul. Kaliską a osiedlem Jana Pawła II – droga ta jest fragmentem ostrowskiej ramy komunikacyjnej. Przejazd ulicą prof. A. Kaliny przez skrzyżowanie z ul. Witosa, w godzinach szczytu komunikacyjnego jest bardzo utrudniony, powodując problemy komunikacyjne dla mieszkańców osiedla Krępa, a ulica ta nie jest praktycznie wykorzystywana do alternatywnego przemieszczania się pojazdów w odniesieniu do ul. Ledóchowskiego – zwraca uwagę Łukasz Jędrzejak, radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Czy zadanie znalazło uznanie w oczach rządzących?

Ze strony radnego padła propozycja, aby budowę ronda wpisać do przyszłorocznego budżetu. Co na to władze miasta?