Zmiany w dyżurach w zakresie Polskiego Ładu w urzędach skarbowych

Na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych w Polskim Ładzie można się umówić, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Urzędy otwarte są w poniedziałki od 8.00 do 18.00, a od wtorku do piątku – w godz. 8.00-15.00. Dodatkowo pracownicy urzędów są dostępni również w ramach dyżurów telefonicznych (z zakresu Polskiego Ładu) po zamknięciu urzędu do godz. 19:00.

- Wielkopolskie urzędy skarbowe uruchomiły w tym zakresie wspólną infolinię. Jest ona dostępna pod numerem telefonu 61 858 34 34 – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

Informacje na temat zmian przepisów podatkowych wprowadzanych przez program Polski Ład można uzyskać również, dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w godz. 8:00-18:00 pod numerami: