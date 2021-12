Koło Pszczelarzy ze Skalmierzyc koło Ostrowa, obchodziło jubileusz 95-lecia istnienia organizacji

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w sanktuarium maryjnym w Skalmierzycach, której przewodniczył kustosz ks. Sławomir Nowak oraz mistrz pszczelarski ks. prałat dr. Eugeniusza Marciniaka. Wyjątkowym momentem nabożeństwa było poświęcenie witraża św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.

Posiadają niemal tysiąc pszczelich rodzin

Po zakończeniu uroczystości w sanktuarium, świętowanie przeniosło się do restauracji „Osada” w Skalmierzycach, gdzie członkowie koła oraz zaproszeni goście m. in. kierownictwo regionalnych struktur związku pszczelarzy, samorządowcy oraz parlamentarzyści zasiedli do wspólnego poczęstunku, w menu którego nie mogło oczywiście zabraknąć miodowych wyrobów. Z okazji jubileuszu członkowie koła otrzymali specjalnie wydaną na tę okoliczność publikację „Dzieje pszczelarstwa w Skalmierzycach”, która została sfinansowana ze środków budżetu gminy Nowe Skalmierzyce a także okolicznościowe widokówki. Można było również zapoznać się z wystawą starych fotografii i znaczków. Skalmierzyckie Koło Pszczelarzy obecnie zrzesza 49 członków, którzy łącznie posiadają 950 pszczelich rodzin.