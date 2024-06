Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Ostrowie Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W Zbąszyniu wysadzono bankomat. "Mieszkamy naprzeciwko, usłyszeliśmy tylko huk i mąż zszedł na dół zobaczyć co się stało (...)" - mówią nam mieszkańcy Zbąszynia. Na miejscu nadal trwają czynności policji.

Mieszkańcy Kalisza orz odwiedzający miasto turyści, mieli okazję przenieść się w czasie do epoki Piastów. W sobotnie popołudnie odbyło się wydarzenie, oficjalnie inaugurujące sezon turystyczny.

We wtorek, 18 czerwca odbędzie się spotkanie, które ukaże nieznane dotąd fakty funkcjonowania magazynów w Borowie oraz wizje przebudowy Opatówka przez nazistowskie Niemcy.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim podała wstępne ustalenia w sprawie tragedii, jaka wydarzyła się w nocy z soboty na niedzielę przed klubem dyskotekowym we Wtórku w powiecie ostrowskim. Doszło tam do awantury, w wyniku której poważnych obrażeń doznał 25-latek. Niestety zmarł w szpitalu. To strażak ochotnik z powiatu kaliskiego.

