Ostrowska Policja czuwa nad bezpieczeństwem dzieci

KPP w Ostrowie Wielkopolskim od 1 września skupia swoje działania bliżej szkół. Wszystko po to by dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły i do domu. Każdy dzielnicowy zadysponował funkcjonariuszy do kontroli autokarów szkolnych, sprawdzenia dokumentacji i stanu technicznego pojazdów szkolnych. Policja stara się też przeprowadzać prelekcje z dziećmi i rodzicami.