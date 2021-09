Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajobrazowe poszukuje modliszek!

Gdzie pojawiają się modliszki? – Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajobrazowe

Modliszki najliczniej występują w strefach tropikalnych. W Polsce opisano ok. 2300 gatunków. Być może z powodu ostatnich kilku gorących lat, owady te ekspansywnie poszerzają swoje terytorium. Modliszki można znaleźć w suchych miejscach także wśród zabudowy. Co ciekawe insekty te nazwę zawdzięczają swojej niezwykłej budowie, gdyż wyglądają jakby składały dłonie do modlitwy.