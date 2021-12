Okres Bożego Narodzenia to świetna okazja, by dorobić nieco grosza sprzedając świąteczne bibeloty. Czy musisz do tego zarejestrować firmę?

To zwykle jednorazowa lub sporadyczna sprzedaż - najczęściej swojego majątku prywatnego np. ubrań, książek, czy sprzętów domowego użytku. Jeśli sprzedawane przedmioty były w twoim posiadaniu dłużej niż 6 miesięcy, nie musisz rozliczać podatku od uzyskanego dochodu. Jeśli sprzedasz towar przed upływem pół roku, to zysk musisz opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36.

Działalność nierejestrowana

To taka forma działalności gospodarczej, w której możesz robić wszystko to, co robi przedsiębiorca, a pomimo tego nie podlegasz prawie żadnym obowiązkom (takim jak np. wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG, czy rejestracja jako płatnik ZUS).

Są jednak dwa warunki, które musisz spełnić: