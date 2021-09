Ostrowski Dzień Kolekcjonera już w sobotę 18 września w Forum Synagoga

Ostrowski Dzień Kolekcjonera odbędzie się w sobotę 18 września w Forum Synagoga. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 14:00. Stowarzyszenie Ocalić Od Zapomnienia, które jest organizatorem wydarzenia zapowiada, że będzie to okazja do prezentacji własnych zbiorów, wymiany kolekcjonerskiej, a także zapoznania się z kwartalnikiem „Kolekcjoner Ostrowski”. Podczas eventu zostanie przeprowadzona prezentacja czasopisma od roku 2015. Ostrowski Dzień kolekcjonera to także możliwość spotkania specjalistów w dziedzinie kolekcjonerskiej. Wydarzenie gości w Ostrowie po raz trzeci.