Będą karmić na ostrowskim Rynku - Rusza akcja „Talerz Zupy Dla Każdego”

- Już w najbliższą środę, 15 września, w godzinach od 12.00 do 16.00, serdecznie zapraszam na ostrowski Rynek wszystkich tych, którzy mają ochotę na talerz pożywnej, gorącej zupy. Jestem bardzo dumna z pomysłodawców tego zadania, którzy zgłosili je z myślą o osobach potrzebujących wsparcia, ale także z mieszkańców naszego miasta, którzy właśnie na to zadanie oddali swój głos. To pokazuje empatię ostrowian i chęć pomocy tym, którzy jej potrzebują – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.