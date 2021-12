Czy Ostrów Wielkopolski znów wygra w „Świeć się z Energą”?

W tym roku nasze miasto ma duże szanse na wygraną, a to dzięki nowym iluminacjom, które pojawiły się na terenie Ostrowa. Światełka rozbłysły na Pl. Rowińskiego, deptaku, przy Wiosny Ludów i ulicy Kolejowej. Dzięki nim na ulicach jest kolorowo, magicznie i świątecznie. Zachwytu nad nowym wystrojem miasta nie kryje jego włodarz.

- Jestem w nich zakochana. Tak, jak większość ostrowian. Podziwiam je za każdym razem, kiedy spaceruję po centrum. Bardzo mnie cieszy niezwykle pozytywny odzew mieszkańców - widzę to po komentarzach, po internetowych wpisach, po zdjęciach, które wstawiają. Gdy w tym przedświątecznym okresie mam okazję się z nimi spotkać, często o tym rozmawiamy. I naprawdę jest to szczery zachwyt. Bardzo się cieszę, że to świąteczne ubranie miasta tak bardzo się ostrowianom podoba. W tym trudnym czasie, w którym przyszło nam teraz żyć, jest to powód do odrobiny uśmiechu i radości, których tak bardzo na co dzień potrzebujemy - a w okresie świątecznym chyba najbardziej – mówi prezydent miasta, Beata Klimek.