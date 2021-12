Fajerwerki i dziesiątki zastępów Straży Pożarnej z całego powiatu ostrowskiego!

Pojazd w całości sfinansował Urząd Gminy i Miasta Raszków, cena nowego wozu to ponad 215 tysięcy złotych. Samochód został przywitany przez wszystkie jednostki strażackie z całego powiatu ostrowskiego nad zalewem w Raszkowie. Ogromna radość druhów jest uwieczniona na zdjęciach i filmach z wydarzenia. Podczas oficjalnego powitania odpalono race i fajerwerki. Strażacy cieszyli się głośno i widowiskowo, ta żywiołowa, solidarna radość wśród druhów pokazuje jak bardzo służby ratownicze potrzebują nowoczesnego sprzętu.

Video z przywitania nowego pojazdu ratowniczego jednostki OSP Raszków:

- Samochód będzie służył do działań ratownictwa wodnego, działań przeciwpowodziowych jak i działań poszukiwawczo-ratowniczych. Przede wszystkim jednak do usuwania skutków anomalii pogodowych. Pojazd może zostać wykorzystany wielozdaniowo, planujemy umieścić tam zestaw hydrauliczny do prowadzenia działań związanych z wypadkami na drogach. Na pewno wykorzystamy go też do dostarczania większej ilości ludzi do akcji ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów. - poinformował prezes OSP dh Tomasz Walczak.