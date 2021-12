Grudzień 2021 w Ostrowie Wielkopolskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Główny Inspektor Farmaceutyczny w ciągu ostatnich dni poinformował o wycofaniu kolejnych leków. Sprawdzamy najnowszą listę leków wycofanych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Powody takiej decyzji GIF mogą być różne, od złego opakowania leku po niewłaściwy skład specyfiku. Na liście wycofanych leków przez GIF znajdują się także leki, które mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu. Tych leków nie kupicie już w aptece, warto jednak sprawdzić czy nie macie ich w swojej apteczce, gdyż niektóre z nich mają długa datę przydatności. Poniżej publikujemy listę leków wycofanych przez GIF w 2021 roku, ich serie oraz datę produkcji. W razie wątpliwości co do przydatności lekarstw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prasówka grudzień Ostrów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Ostrowa Wielkopolskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pan Kazimierz z Ostrowa Wielkopolskiego to kolejny wyjątkowy jubilat na mapie naszego miasta, w tym tygodniu skończył sto lat. W przypadku Pana Kazimierza powiedzenie, że "wiek to stan umysłu" - sprawdza się idealnie. Mężczyzna wygląda i czuje się rewelacyjnie. Otoczony swoją liczną rodziną świętował swój specjalny dzień. Pan Kazimierz miał ośmioro rodzeństwa, posiada wnuki, prawnuki i praprawnuki. Liczba nowego pokolenia jest ogromna. Aby pogratulować i złożyć życzenia Panu Kazimierzowi, odwiedził go wice prezydent miasta, Sebastian Górski. Cała redakcja portalu Ostrów Wielkopolski Nasze Miasto dołącza się do życzeń dla Pana Kazimierza.