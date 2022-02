Magiczny i niepowtarzalny Dzień Kobiet w Pogrzybowie [FOTO] Adrian Femiak

Impreza odbyła się w miejscowej sali wiejskiej. Wspólnie Dzień Kobiet świętowało kilkadziesiąt pań. Wszystkich przybyłych przywitała sołtys wsi Agnieszka Ruda, a życzenia płci pięknej złożyli m. in. lokalni samorządowcy. Zaś o oprawę artystyczną zadbał iluzjonista Sławomir, który w niebanalny sposób wprawiał świętujące w dobry nastrój. Nie zabrakło także kwiatów oraz drobnych upominków dla świętujących. Natomiast o to, by stoły „tętniły” kulinarnym życiem, zadbali panowie, serwując przepyszne dania. Pod nóżkę z kolei przygrywał Zdzisław Nowicki.