Marian Janicki, burmistrz Odolanowa do końca obecnej kadencji będzie inkasował trzy różne wynagrodzenia

Na początku listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, która stanowiła podstawę do zmiany kwot wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie wyboru w jednostkach samorządu terytorialnego, a więc m. in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W związku z czym, samorządowa gawiedź czym prędzej przystąpiła do gmerania przy uposażeniach włodarzy. Nie inaczej było w Odolanowie.

Trzy zamiast jednego

To co zapewne odróżnia odolanowski samorząd od większości administracji, to efekt końcowy prac lokalnych radnych. Ci z Odolanowa bowiem, wysokość miesięcznego wynagrodzenia burmistrza Janickiego uzależnili od wyznaczonych progów okresowych. Jak one się kształtują?

Od 1 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. pensja burmistrza Odolanowa będzie wynosić – 15.576 zł brutto: