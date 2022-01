Ostrów Wielkopolski. 30. jubileuszowa orkiestra Jurka Owsiaka zagra na rzecz okulistyki dziecięcej

Parking OCK

20.00 - Światełko do nieba Teatr Ognia HANA HI



Mała Scena OCK (wieczór)

20.15 – koncert Hatifnatty

21.30 - koncert Siła Przebicia



Forum Synagoga (wieczór)

18.00 - 22.00 Audiologs



Działania w holu OCK

14:00 - 19:00 – pokazy ratownictwa medycznego prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną

14:00 - 20:00 – rejestracja potencjalnych dawców szpiku

14:00 - 20:00 – sklepik „Dar Serca”

14:00 - 20:00 – liczenie pieniędzy zebranych do puszek wolontariuszy WOŚP

14:00 - 20:00 – stoisko Ostrowskiego Centrum Optycznego – badanie ciśnienia wewnątrz gałkowego

16:00 - 20:00 – 3mk okleja Wasze telefony