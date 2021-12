Ostrów Wielkopolski: Kiermasz Sztuki rzeczy unikatowych Martyna Praska

Obrazy, biżuteria, ceramika, szkło, odzież to wszystko będziecie mogli podziwiać i kupić podczas prezentacji Kiermaszu Sztuki rzeczy Unikatowych. Wydarzenie to świetna okazja do upolowania niepowtarzalnego prezentu bożonarodzeniowego.